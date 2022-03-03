Мирные граждане могут покинуть Бородянку по гуманитарному коридору – МО РФ

10:45
Фото: AP Photo/Visar Kryeziu
Мирные граждане могут безопасно покинуть населенный пункт Бородянка через выделенный коридор в направлении Берестянки, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, российские военные принимают меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины.
"В Бородянке, где подразделения украинских националистов размещены вместе с техникой в жилых кварталах, мирные жители могут безопасно покинуть населенный пункт через специально выделенный коридор в направлении Берестянки", – приводит слова Конашенкова ТАСС.
Он подчеркнул, что российские военные не оказывают никаких препятствий для выхода мирных граждан по данному направлению.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что гуманитарная ситуация в Мариуполе стремительно ухудшается из-за действий украинских силовиков. По его словам, в городе отмечается проблема с продовольствием, водой и электричеством, а его жители фактически являются заложниками.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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