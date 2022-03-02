Боевики батальона "Азов" заминировали завод "Азовсталь" в Мариуполе – Минобороны РФ

Фото: AP/TASS/Emilio Morenatti

Боевики нацистского батальона "Азов" ночью заминировали цеха завода "Азовсталь" в украинском Мариуполе с целью осуществления провокации с участием мирных жителей. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В городе Мариуполь боевики нацбатальона "Азов" в ночное время заминировали производственные цеха завода "Азовсталь", – сказал он.

По его словам, сотрудники предприятия не подозревали об угрозе. Конашенков отметил, что боевики намеревались взорвать завод вместе с людьми в случае прорыва обороны города. Целью подобных группировок является осуществление провокаций с жертвами из числа мирных граждан, однако российские военные предпринимают все возможные меры для защиты простых украинцев, подчеркнул представитель Минобороны РФ.

Также Конашенков озвучил потери России в ходе спецоперации на Украине. Так, при исполнении воинского долга погибли 498 российских военнослужащих, а ранения получили 1 597 из них. Между тем потери украинской стороны составили 2 870 человек, еще 3 700 человек ранены.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

