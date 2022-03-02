Боевики батальона "Азов" заминировали завод "Азовсталь" в Мариуполе – Минобороны РФ

02 марта, 20:25
Фото: AP/TASS/Emilio Morenatti
Боевики нацистского батальона "Азов" ночью заминировали цеха завода "Азовсталь" в украинском Мариуполе с целью осуществления провокации с участием мирных жителей. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В городе Мариуполь боевики нацбатальона "Азов" в ночное время заминировали производственные цеха завода "Азовсталь", – сказал он.
По его словам, сотрудники предприятия не подозревали об угрозе. Конашенков отметил, что боевики намеревались взорвать завод вместе с людьми в случае прорыва обороны города. Целью подобных группировок является осуществление провокаций с жертвами из числа мирных граждан, однако российские военные предпринимают все возможные меры для защиты простых украинцев, подчеркнул представитель Минобороны РФ.
Также Конашенков озвучил потери России в ходе спецоперации на Украине. Так, при исполнении воинского долга погибли 498 российских военнослужащих, а ранения получили 1 597 из них. Между тем потери украинской стороны составили 2 870 человек, еще 3 700 человек ранены.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские военные взяли под полный контроль Херсон
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: