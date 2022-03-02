ВС РФ ударили по объектам СБУ, откуда по России проводились инфоатаки

10:41
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Российские Вооруженные силы ударили по объектам Службы безопасности Украины, откуда по РФ проводились информационные атаки. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций нанесен удар высокоточным оружием в городе Киеве", – отметил Конашенков.
Он уточнил, что в результате удара была поражена аппаратная вещания телевизионной вышки. Разрушений жилых строений допущено не было.
По словам представителя ведомства, с начала специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР российские военные уничтожили 1 502 объекта военной инфраструктуры Украины, включая 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе.
"Всего за время операции выведено из строя 1 502 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них – 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 51 радиолокационная станция", – сообщил Конашенков.
Он подчеркнул, что также было выведено из строя 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники и 46 беспилотных летательных объектов.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении 40 населенных пунктов, находившихся под контролем украинской армии. До этого был полностью заблокирован выход к Азовскому морю подразделений Вооруженных сил Украины.
Конашенков сообщал, что передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями ВС РФ, ранее взявшими под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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