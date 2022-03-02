В Минобороны заявили о взятии под полный контроль Херсона

10:29
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Российская армия взяла под полный контроль украинский город Херсон, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Город не испытывает недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости.
Конашенков отметил, что сейчас продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.
Ранее российские войска совместно с донецкими подразделениями блокировали Мариуполь. Народная милиция ДНР и Вооруженные силы РФ однозначно нацелены на проведение переговоров о возможной сдаче города.
Сообщалось, что текущая обстановка в Мариуполе неминуемо приведет к гуманитарной катастрофе, поскольку там не будет света и продовольствия. Чтобы этого не допустить, российская сторона организовала гуманитарный коридор для вывода гражданского населения.
Минобороны РФ сообщили, что выход подразделений Вооруженных сил Украины к Азовскому морю полностью заблокирован. По данным ведомства, передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями ВС РФ, ранее взявшими под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские военные взяли под полный контроль Херсон
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