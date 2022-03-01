Басурин заявил, что окружение Мариуполя будет полностью закончено 1 марта

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Окружение Мариуполя военными ДНР при поддержке Вооруженных сил России во вторник, 1 марта, будет завершено. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".

"Сегодня окружение Мариуполя будет полностью закончено, он будет взят полностью в кольцо", – заявил Басурин, цитату которого передает ТАСС.

По его словам, со стороны украинских вооруженных сил ожидаются новые провокации в районе Мариуполя, Горловки и Донецка.

"Сотрудники ВСУ решили устроить провокацию по отношению к Российской Федерации. Они собираются переодеться в форму российских военных, в форму наших ребят, военнослужащих нашей республики и убивать гражданских", – сообщил замначальника.

Ранее военные РФ полностью взяли под контроль территорию вокруг Запорожской АЭС, а также города Бердянск и Энергодар.

Кроме того, до этого глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил Путину о том, что по его приказу силы сдерживания армии РФ приступили к боевому дежурству. Уточнялось, что речь идет о так называемой ядерной триаде России.

24 февраля Владимир Путин в своем обращении к народу заявил о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

До этого лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. 22 февраля Россия по просьбе республик признала их независимость и ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве. Владимир Путин поручил обеспечить поддержание мира в республиках.