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Москва 24

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политика

10:07

Кадыров сообщил о потерях среди уроженцев Чечни на Украине

политика

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о погибших и раненных на Украине среди уроженцев республики в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Среди уроженцев Чечни уже есть, к сожалению, потери. Двое умерли, еще шестеро получили ранения разной степени", – сообщил Кадыров.

При этом он напомнил, что "на войне убивают и это был их выбор профессии". Глава Чечни рассказал, что у солдат был приказ – минимизировать потери среди гражданского населения Украины, они его выполнили.

"Эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран", – заявил Кадыров.

Отношения между Россией и Украиной обострились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Во время переговоров делегации РФ и Украины нашли точки соприкосновения – Мединский

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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