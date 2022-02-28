Российские ВС взяли под контроль территорию Запорожской АЭС

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Военные РФ полностью взяли под контроль территорию вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков РИА Новости.

"Вооруженными силами Российской Федерации взяты под контроль города Бердянск, Энергодар. Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции", – заявил Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что персонал АЭС продолжает работать и обслуживать объекты, контролируя радиоактивную обстановку в исправном режиме. В настоящее время радиоактивный фон находится в норме.

Ранее Конашенков сообщил, что авиация РФ над всей украинской территорией завоевала господство в воздухе, российские Вооруженные силы взяли под контроль 1 114 объектов военной инфраструктуры Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.