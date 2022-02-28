МО заявило о завоевании военными РФ господства в воздухе над Украиной

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Авиация РФ над всей украинской территорией завоевала господство в воздухе. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков ТАСС.
Представитель ведомства уточнил, что всего с начала специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР российские военнослужащие вывели из строя 1 114 объектов украинской военной инфраструктуры, включая 31 пункт управления и узел связи Вооруженных сил Украины, 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России ударили по военной инфраструктуре Украины высокочастотным оружием. Он подчеркивал, что российские военные не наносят ударов по городам и населенным пунктам Украины, принимая все меры для сохранения жизни мирных граждан.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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