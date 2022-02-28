Россия заинтересована как можно быстрее договориться с Украиной – Мединский

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Россия заинтересована в том, чтобы выйти на договоренности с украинской делегацией как можно быстрее. Об этом сообщил помощник президента РФ, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, Владимир Мединский.
По его словам, украинская сторона пока не приехала на переговоры с Москвой в Белоруссию. Ориентировочно встреча начнется в 12:00. Место, где пройдут переговоры, согласованы с украинской стороной. По словам Мединского, это рядом с границей Украины.
"Поскольку каждый час продолжения конфликта (есть. – Прим. ред.) погибшие украинские граждане, погибшие украинские солдаты, то мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договоренности как можно быстрее. Эти договоренности должны быть, безусловно, в интересах обеих сторон", – сказал Мединский РИА Новости.
Помощник президента РФ также сообщил, что российская делегация будет вести переговоры столько, сколько потребуется для достижения договоренности.
Ранее российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. Она состоит из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. Возглавил делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.
21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.
Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Переговоры России и Украины начнутся в Белоруссии в ближайшее время
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