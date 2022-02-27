Делегация России прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами

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Российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

По его словам, делегация состоит из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. Песков заявил, что делегация из Москвы уже в Гомеле и готова к переговорам.

"Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", – заявил представитель Кремля.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что площадкой переговоров с Москвой могут стать Варшава, Будапешт, Стамбул, но не Минск.

"Сейчас мы говорим – не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи, конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну", – цитирует украинского лидера РИА Новости.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк уточнил, что Киев готов вступить в переговоры с Москвой по поводу нейтрального статуса Украины. При этом он подчеркнул, что в таком случае его страна должна получить от России гарантии безопасности.

В Кремле расценили подобное заявление украинской администрации как движение в положительном направлении. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 февраля заявил, что Минск готов предоставить площадку и обеспечить проведение переговоров.