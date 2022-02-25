Лавров назвал цель военной спецоперации на Украине

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД ЛНР и первым заместителем главы МИД ДНР назвал цель специальной военной операции на Украине.

Он напомнил, что Владимир Путин принял решение о спецоперации для демилитаризации и денацификации Украины. По словам Лаврова, это необходимо для освобождения жителей от гнета и предоставления им возможности определять свое будущее, передает RT.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российских властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.

