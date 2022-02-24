Целью России на Украине является ее демилитаризация и денацификация – Песков

Фото: president.gov.ua

Спецоперация российских Вооруженных сил преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Об этом заявили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Цели были сказаны президентом, демилитаризация Украины. Собственно, это представляет угрозу для нашего государства и народа", – цитирует его "Газета.ру".

По словам представителя Кремля, сроки операции будут определяться Верховным главнокомандующим РФ – президентом страны – и будут зависеть от ее результатов и целесообразности продолжения.

На уточняющий вопрос журналистов, до каких границ намерены дойти российские военные, Песков отметил, что не может разглашать детали военной составляющей операции.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Позднее российские военные подавили средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Военные погранслужбы Украины при проведении операции не оказывали сопротивления подразделениям РФ.

В Минобороны при этом подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает: российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по стране.

