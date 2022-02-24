Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации, сообщается в телеграм-канале парламента страны.

Документ передан на рассмотрение руководству законодательного органа.

До этого Верховная рада Украины поддержала введение военного положения в стране. За утверждение соответствующего указа Зеленского проголосовали 300 депутатов.

24 февраля Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе, подчеркнув, что в планы российских властей не входит оккупация территорий Украины.

Позднее российские военные подавили средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Военные погранслужбы Украины при проведении операции не оказывали сопротивления подразделениям РФ.

В Минобороны при этом подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает: российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по стране.