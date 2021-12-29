Эксперт рассказал, как обезопасить свои данные в Сети в праздники

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Людям стоит соблюдать первое правило кибербезопасности, которое запрещает писать в Сети непредназначенные для публичности данные. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на директора регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Дениса Кувикова.

Он отметил, что не стоит делиться паспортными данными, паролями, финансовой информацией, а также давать доступ к "облакам" и подключенным к сети жестким дискам.

"Если же наличие или передача таких данных необходимы, то стоит позаботиться о том, чтобы доступ к ним был защищен паролем", – подчеркнул Кувиков.

По его словам, в защите личных данных поможет антивирус. Современные программы, по словам эксперта, обновляются так же часто, как и вирусы. Он посоветовал периодически проводить проверки всех устройств антивирусом, а также поставить везде, где это возможно, двухфакторную аутентификацию.

"Я рекомендую также создавать уникальные пароли для каждой учетной записи: злоумышленники, получив пароль от одного аккаунта пользователя, обязательно попробуют применить его ко всем остальным. Если вам тяжело придумывать и запоминать пароли, используйте специальное ПО для создания уникальных, трудно взламываемых паролей. Преимущество такого менеджера паролей состоит в том, что он запоминает все пароли пользователя", – пояснил специалист.

Кувиков также рекомендует использовать памятные фразы, которые человек может легко запомнить. Их будет трудно угадать и взломать. При этом не стоит использовать сами названия ресурсов с одними и теми же словами.

Для покупок онлайн, подчеркнул эксперт, можно использовать составленный по более простой схеме пароль. Главное правило: он должен отличаться от используемого на других ресурсах.

"Внимательно следите за поведением своего устройства: если оно вдруг лишний раз запрашивает данные для входа в вашу учетную запись, это повод насторожиться. Следите за тем, какие разрешения вы даете скачанным на телефон приложениям. К примеру, приложению-калькулятору не нужен доступ к микрофону или камере", – рассказал Кувиков.

Эксперт также советует вместо публичного Wi-Fi использовать мобильный интернет, которого хватит как для онлайн-покупки, так и для просмотра сериала.

Кувиков советует внимательно смотреть и на формат скачанного файла. Если музыкальная запись или книга имеет расширение, то лучше этот файл не открывать.

Ранее эксперты Дармштадтского технического университета назвали способ, позволяющий мошенникам похищать пароли и данные с миллиардов устройств. Ученые выяснили, что домашние гаджеты с чипами Wi-Fi и Bluetooth беззащитны перед хакерами.

