Минцифры опровергло информацию об утечке исходного кода портала госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проверка инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам портала госуслуг. Об этом ТАСС рассказали в Минцифры.

"Портал госуслуг работает в обычном режиме, данные пользователей надежно защищены", – подчеркнули в ведомстве.

Об утечке исходного кода портала госуслуг ранее сообщалось в ряде средств массовой информации. Однако организованная по данному факту проверка сведения не подтвердила.

В начале декабря стало известно, что кражи персональных данных россиян возьмут под контроль. Минцифры выбрало подрядчика, который будет отслеживать даркнет, хакерские форумы и телеграм-каналы, где незаконно сливают личную информацию. Мониторинг охватит около 300 ресурсов, в том числе и в сети Tor.