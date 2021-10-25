Роскомнадзор начал расследование утечки данных автомобилистов – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роскомнадзор расследует крупную утечку персональных данных автомобилистов, сообщает газета "Ведомости".

В ведомстве объяснили, что работают с организациями, у которых был доступ к соответствующей информации.

"В частности, направили запросы в организации, в которых могут находиться массивы информации в таких объемах, в том числе в Российский союз автостраховщиков (РСА)", – рассказал изданию представитель Роскомнадзора.

Ведомство также просит организации подтвердить достоверность и актуальность данных, полученных злоумышленниками. Устанавливается факт несанкционированного доступа к информации в системе.

По сведениям издания "Коммерсант", в даркнете выставили на продажу данные водителей, зарегистрированных в Москве и Подмосковье с 2006 по 2019 год, а также некоторые данные за 2020 год.

В сентябре Роскомнадзор сообщил о возможных санкциях в отношении компании "Вымпелком" за утечку личной информации около двух миллионов абонентов проводного широкополосного интернета.