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Технологии

17:51

В Сети опубликовали исходный код сервиса Twitch и информацию о выплатах авторам

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Неизвестный опубликовал в свободном доступе исходный код сервиса Twitch и информацию о выплатах авторам контента. Об этом сообщает The Verge.

Ссылка на скачивание файлов была размещена в свободном доступе. Данные включали исходный код сервиса, приложений для смартфонов, компьютера и игровых консолей. Кроме того, неизвестный также разместил информацию о выплатах авторам контента, которые публиковали видео с 2019 года.

Злоумышленник рассказал, что решил это сделать из-за токсичности сообщества платформы, а также для конкуренции среди стриминговых сервисов.

"В опубликованных файлах не содержатся пароли или другая информация о пользователях Twitch, однако это не означает, что подобные данные не попали в руки злоумышленника. Поскольку инициатор утечки назвал свою публикацию лишь первой частью, может последовать обнародование другой информации", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Яндекс" усилил защиту аккаунтов пользователей. Новые меры предполагают, что каждый раз при вводе пароля система проверяет его на безопасность.

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