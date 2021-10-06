В Госдуме предложили подумать о пробном отключении соцсетей

17:15
Фото: depositphotos/tatsianama
Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил провести учения по отключению соцсетей для проверки российской инфраструктуры связи. Об этом он сообщил URA.RU на открытии второго модуля образовательной программы "Мастерская новых медиа".
"Я не исключаю, что имеет смысл провести учения, такие как проводятся по оповещению населения", – заявил Хинштейн.
Он объяснил необходимость пробного отключения соцсетей тем, что таким образом можно было бы посмотреть, как система поведет себя при тех или иных вызовах.
4 октября произошли сбои в работе крупнейших сетевых ресурсов, они продолжались более шести с половиной часов. По данным Downdetector, эти неполадки стали крупнейшими в истории работы сервиса.
В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: