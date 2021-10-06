В Госдуме предложили подумать о пробном отключении соцсетей

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил провести учения по отключению соцсетей для проверки российской инфраструктуры связи. Об этом он сообщил URA.RU на открытии второго модуля образовательной программы "Мастерская новых медиа".

"Я не исключаю, что имеет смысл провести учения, такие как проводятся по оповещению населения", – заявил Хинштейн.

Он объяснил необходимость пробного отключения соцсетей тем, что таким образом можно было бы посмотреть, как система поведет себя при тех или иных вызовах.

4 октября произошли сбои в работе крупнейших сетевых ресурсов, они продолжались более шести с половиной часов. По данным Downdetector, эти неполадки стали крупнейшими в истории работы сервиса.

В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.