В Facebook опровергли данные о злонамеренном вмешательстве в работу сервисов

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В компании Facebook заявили, что злонамеренная активность не была причиной сбоя в работе социальных сетей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы хотим прояснить, что за этим сбоем нет злонамеренной активности: его основной причиной было неправильное изменение конфигурации с нашей стороны", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что также нет доказательств скомпроментированности данных пользователей в результате глобального сбоя.

Неполадки в работе крупнейших сетевых ресурсов начались накануне и продолжались более шести с половиной часов. По данным портала Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.

В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.

