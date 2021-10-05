Эксперт оценил вероятность утечки данных пользователей из-за сбоя в работе Facebook

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Данные пользователей не могли попасть в открытый доступ из-за глобального сбоя в работе Facebook, поскольку информация хранилась на мощностях администраторов систем, заявил ТАСС эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

"Этот сбой никак не связан с доступом к критической информации, пользовательским данным. Он связан с маршрутизацией доступа к ним, то есть именно возможностью конечного пользователя перейти на какой-то сервис, не более того. О доступе к персональным данным пользователей, к их переписке речь не идет", – сказал он.

О причинах глобального сбоя в компании Facebook пока не говорят. По словам эксперта, для их определения необходимо полностью исследовать систему.

"Подтвердить человеческий фактор, в том числе целенаправленное действие злоумышленника, без проверки всех систем и поиска следов взломов пока нельзя", – отметил Бедеров.

Неполадки в работе крупнейших сетевых ресурсов начались накануне и продолжались более шести с половиной часов. По данным портала Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.

В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.

