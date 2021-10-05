Эксперт оценил вероятность утечки данных пользователей из-за сбоя в работе Facebook

13:28
Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Данные пользователей не могли попасть в открытый доступ из-за глобального сбоя в работе Facebook, поскольку информация хранилась на мощностях администраторов систем, заявил ТАСС эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.
"Этот сбой никак не связан с доступом к критической информации, пользовательским данным. Он связан с маршрутизацией доступа к ним, то есть именно возможностью конечного пользователя перейти на какой-то сервис, не более того. О доступе к персональным данным пользователей, к их переписке речь не идет", – сказал он.
О причинах глобального сбоя в компании Facebook пока не говорят. По словам эксперта, для их определения необходимо полностью исследовать систему.
"Подтвердить человеческий фактор, в том числе целенаправленное действие злоумышленника, без проверки всех систем и поиска следов взломов пока нельзя", – отметил Бедеров.
Неполадки в работе крупнейших сетевых ресурсов начались накануне и продолжались более шести с половиной часов. По данным портала Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.
В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.
Акции Facebook упали на фоне крупного сбоя соцсетей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: