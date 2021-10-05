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Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден прокомментировал сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Об этом сообщает News.ru.

"Facebook и Instagram загадочным образом отключаются, и на один прекрасный день мир становится более здоровым", – сказал он.

Сноуден порекомендовал пользователям подумать о переходе на альтернативные каналы связи с людьми.

Неполадки в работе крупнейших сетевых ресурсов начались накануне и продолжались более шести с половиной часов. По данным портала Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.

В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.

