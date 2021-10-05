Цукерберг извинился за сбой в работе социальных сетей

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Глава Facebook Марк Цукерберг принес извинения за сбой в работе социальных сетей. Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Facebook.

"Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", – написал Цукерберг.

Он заверил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger вновь начинают свою работу в режиме онлайн.

Накануне в работе Google, TikTok, Facebook, Instagram и WhatsApp были зафиксированы сбои. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.

Как заявляли в "Лаборатории Касперского", сбои в работе сервисов могли возникнуть из-за проблем у глобальных провайдеров.

Неполадки в работе крупнейших сетевых ресурсов продолжались более шести с половиной часов. По данным портала Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.