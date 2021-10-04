В "Лаборатории Касперского" назвали возможную причину сбоев в работе соцсетей

04 октября, 23:25
Фото: depositphotos/carballo
Стала известна возможная причина глобальных сбоев в работе соцсетей Facebook, WhatsApp и Instagram. Об этом сообщили РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
Как объяснили в пресс-службе компании, неполадки могли возникнуть из-за проблем в работе глобальных провайдеров.
В "Лаборатории Касперского" не имеют информации о связи сбоев в работе соцсетей с кибератаками.
Ранее в работе Google, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram и WhatsApp были зафиксированы сбои. О неполадках сообщают пользователи по всему миру, сбои длятся уже пятый час.
Чаще всего поступают сообщения о проблемах с веб-версиями сервисов. Кроме того, некоторые пользователи пишут о невозможности авторизации и сбоях в мобильных приложениях.
Позднее стало известно, что сбои затонули Twitter. Пользователи сообщили о неполадках в работе сайта и мобильного приложения соцсети, а также о сбоях в работе комментариев.
В свою очередь, в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" не подтвердили информацию о сбоях.
Facebook, Instagram и WhatsApp не работают по всему миру
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