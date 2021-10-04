Глобальный сбой произошел в работе соцсетей и онлайн-сервисов

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В работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и ряде других сервисов зафиксированы сбои в работе. О неполадках сообщают пользователи по всему миру, свидетельствуют данные портала Downdetector.

О проблемах в работе Telegram стало известно днем, а позднее появились сбои у Facebook, Instagram и WhatsApp. За последние полтора часа возросло количество жалоб и на работу Google, YouTube, Twitter, Viber и TikTok.

Чаще всего поступают сообщения о проблемах с веб-версиями сервисов, но некоторые также пишут о невозможности авторизации и сбоях в мобильных приложениях.

Также пользователи жалуются на работу "Одноклассников" и "ВКонтакте". В последнем случае 44% пользователей из России сообщили о проблемах с приложением, 37% претензий связаны с проблемами сайта, еще 20% жалуются на проблемы с подключением к серверу.

При этом в пресс-службе "ВКонтакте" отметили РИА Новости, что сбоев в работе соцсети на данный момент нет.

Также проблем не наблюдают представители "Одноклассников".

"Мы видим рост активности в использовании сервисов ОК, но никаких проблем в работе соцсети не наблюдаем. Все продукты ОК работают и доступны пользователям", – сообщили в пресс-службе "Одноклассников".

Эксперты проекта по мониторингу интернета и кибербезопасности NetBlocks подсчитали, что потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp оцениваются в 160 миллионов долларов.

28 сентября в работе поисковой системы Google были зафиксированы сбои. Чаще всего о неполадках сообщали пользователи из России, Польши, Италии, Венгрии и ряда других стран.

Основная часть жалоб связана с проблемами с авторизацией – 68%, 30% связано с работой веб-сайта, 2% – со сложностями при поиске.

