"ВКонтакте" в 2 раза ускорила доставку контента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Социальная сеть "ВКонтакте" внедрила технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола QUIC, что позволило ускорить доставку контента в 2 раза. Об этом сообщил технический директор компании Александр Тоболь на конференции Saint HighLoad++ в Санкт-Петербурге.

По его словам, высокая скорость передачи фотографий, сообщений, комментариев и видео не приведет к падению качества даже при слабом интернет-соединении.

"Нестабильный интернет или низкая производительность устройства не помешают общаться с друзьями и знакомыми: в метро, во время путешествий, в горах, на даче или в лесу приложение будет работать заметно быстрее", – говорится в сообщении.

Время доставки контента сократилось на 55%, а суммарное число ежедневно просматриваемых событий выросло более чем на 250 миллионов.

"Доставка контента ускорилась в 2 раза, а в плохих сетях пользователи стали потреблять на 10% больше контента. Приложение с новой сетевой технологией прошло тестирование и показало кратный рост по скорости не только в России, но и в ряде других стран, среди которых Германия, Бразилия и Молдавия", – уточняется в сообщении.

В компании также рассказали об отличиях нового протокола от старого поколения TCP: QUIC обладает уменьшенным временем задержки при передаче контента, адаптированностью к возросшим объемам трафика и встроенными современными технологиями обеспечения надежности данных.

"Среди его отличий также и передача информации в Сети исключительно в зашифрованном виде – это повышает безопасность обмена данными аудиторией социальной сети", – добавили в администрации "ВКонтакте".

Подчеркивается, что переход на новый протокол позволит команде "ВКонтакте" быстрее вносить изменения в работу приложения, адаптироваться к внешним условиям, оптимизировать потребление трафика и минимизировать ошибки в запросах, ускорить передачу данных и сократить время задержек.

"Быстрый доступ пользователя к контенту – наша ключевая цель, поэтому переход на QUIC стал логичным и стратегическим шагом. Эта сетевая технология несет множество инноваций на транспортном уровне и открывает для нас в будущем возможность создания новых алгоритмов доставки контента и сетевых оптимизаций. Мы с командой продолжим ускорять "ВКонтакте", – заключил Тоболь.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября мессенджер WhatsApp откажется от поддержки старых моделей смартфонов на базе iOS и Android. Речь идет об устройствах с версией Android 4.0.4 и ниже, а также гаджетах с версией iOS 9.

