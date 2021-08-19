WhatsApp представил функцию удаляющихся через 90 дней сообщений

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В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, позволяющая отправлять сообщения, которые будут самостоятельно удаляться через 90 дней. Об этом сообщается на портале WABetaInfo.

Уточняется, что новая функция будет доступна наравне с опциями автоматического удаления текстов через 24 часа и семь дней. Новое обновление получит кодовый номер 2.21.17.16 и будет доступно только пользователям платформы Android.

Также Samsung представлял возможность переноса истории сообщений и чатов между платформами Android и iOS в WhatsApp. Функция станет возможна, только если устройства iOS и Android физически подключены через кабель USB-C – Lightning (шнур с iPhone).

Ранее социальная сеть "ВКонтакте" сообщала о новой функции оставления "эмоций" под постами.