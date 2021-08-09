Социальная сеть "ВКонтакте" запустила новую функцию

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Социальная сеть "ВКонтакте" добавила новую функцию – реакции, сообщает "Газета.ру".

"Посмеяться вместе с автором, искренне удивиться, разделить печаль или не сдерживать ярость – реакции помогут показать чувства откровенно", – говорится в анонсе.

Скоро одна из новых реакций станет доступна каждому пользователю социальной сети. Реакции будут пополняться по мере того, как друзья и подписчики будут оставлять разные "эмоции" под постами.

Напомним, что такая же опция появилась и в социальной сети "Facebook" в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в TikTok начали тестировать новый формат для демонстрации контента, который схож с одной из функций Instagram. Новая опция будет точно такой же, как раздел Stories в таких социальных сетях, как Facebook, Twitter, Snapchat и Instagram. Пользователям откроют возможность выставлять контент, который будет доступен сутки, после чего он будет автоматически удален.