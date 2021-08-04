В мессенджере WhatsApp запустили новую функцию

12:22
Фото: depositphotos/Fesenko
В WhatsApp запустили новую функцию, которая позволит делиться с собеседником исчезающими фотографиями и видео. Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам сотрудников компании, уже с этой недели новая опция станет доступна для всех пользователей. Изображение можно будет просмотреть один раз, после чего оно удалится и пометится значком "просмотрено".
В WhatsApp отметили, что новая возможность может быть полезна для множества нужд, например если пользователю нужно поделиться паролем от Wi-Fi или паспортными данными.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор составил в отношении WhatsApp административный протокол по статье "Нарушение законодательства РФ в области персональных данных" и направил его в суд. За данное нарушение грозит штраф от 1 до 6 миллионов рублей.
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