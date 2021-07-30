WhatsApp грозит штраф до 6 млн рублей за отказ локализовать данные на территории РФ

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Мировой суд столицы зарегистрировал в отношении мессенджера WhatsApp административный протокол за отказ локализовать данные граждан на территории России. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В пятницу в суде зарегистрирован административный материал в отношении WhatsApp. Дата судебного заседания пока не назначена", – сообщили агентству в суде.

Роскомнадзор составил в отношении WhatsApp административный протокол по статье "Нарушение законодательства РФ в области персональных данных" и направил его в суд. За данное нарушение грозит штраф от 1 до 6 миллионов рублей.

Накануне мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 3 миллиона рублей за нарушение законодательства РФ в области персональных данных.

Ранее Мировой суд в Москве оштрафовал социальную сеть Facebook и мессенджер Telegram за отказ удалить запрещенную информацию.

Кроме того, аналогичное взыскание назначено в отношении мессенджера Telegram. Как рассказала пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук, приложение оштрафовали на 4, 5 и 2 миллиона рублей по протоколам о неудалении запрещенного контента.

