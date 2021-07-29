Google оштрафовали за отказ локализовать данные своих пользователей в РФ

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Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 3 миллиона рублей за нарушение законодательства РФ в области персональных данных, сообщает РИА Новости.

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения за невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных россиян с использованием баз данных на территории страны.

Это первый подобный штраф, вынесенный в отношении Google.

Ранее мировой суд в Москве оштрафовал социальную сеть Facebook и мессенджер Telegram за отказ удалить запрещенную информацию.

Кроме того, аналогичное взыскание назначено в отношении мессенджера Telegram. Как рассказала пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук, приложение оштрафовали на 4, 5 и 2 миллиона рублей по протоколам о неудалении запрещенного контента.