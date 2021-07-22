Суд оштрафовал Facebook и Telegram за отказ удалить запрещенную информацию

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Мировой суд в Москве оштрафовал социальную сеть Facebook и мессенджер Telegram за отказ удалить запрещенную информацию, передает ТАСС.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания "Фейсбук Инк." (Facebook ink) признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в общем размере 6 миллионов рублей", – уточняется в сообщении пресс-службы Таганского суда Москвы.

Кроме того, аналогичное взыскание назначено в отношении мессенджера Telegram. Как рассказала пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук, приложение оштрафовали на 4, 5 и 2 миллиона рублей по протоколам о неудалении запрещенного контента.

В начале июля сообщалось, что Facebook, WhatsApp и Twitter могут оштрафовать за отказ локализовать данные россиян непосредственно на территории РФ. Суммы взысканий могут составить от 1 до 6 миллионов рублей для WhatsApp и от 6 до 18 миллионов для Facebook и Twitter.