Facebook, WhatsApp и Twitter могут вновь оштрафовать за нелокализацию данных россиян

18:41
Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Локализацию баз данных российских пользователей на территории РФ не провели компании Facebook, WhatsApp и Twitter. Теперь им грозит административное наказание, передает пресс-служба Роскомнадзора.
"Роскомнадзор вызвал представителей американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на составление административных протоколов за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных в части локализации баз данных российских пользователей на территории России", – говорится в сообщении.
WhatsApp грозит штраф от 1 до 6 миллионов рублей, компаниям Facebook и Twitter за повторные нарушения грозят взыскания в размере от 6 до 18 миллионов рублей.
Ранее в отношении компании Google был составлен административный протокол за нарушение законодательства о локализации баз данных в России.
При этом уточнялось, что порядка 600 представительств зарубежных компаний уже локализовали базы данных пользователей России.
Закон "О персональных данных" обязывает российские и зарубежные компании хранить личную информацию россиян исключительно на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России, если они осуществляют деятельность, направленную на территорию нашей страны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: