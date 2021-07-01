Facebook, WhatsApp и Twitter могут вновь оштрафовать за нелокализацию данных россиян

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Локализацию баз данных российских пользователей на территории РФ не провели компании Facebook, WhatsApp и Twitter. Теперь им грозит административное наказание, передает пресс-служба Роскомнадзора.

"Роскомнадзор вызвал представителей американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на составление административных протоколов за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных в части локализации баз данных российских пользователей на территории России", – говорится в сообщении.

WhatsApp грозит штраф от 1 до 6 миллионов рублей, компаниям Facebook и Twitter за повторные нарушения грозят взыскания в размере от 6 до 18 миллионов рублей.

Ранее в отношении компании Google был составлен административный протокол за нарушение законодательства о локализации баз данных в России.

При этом уточнялось, что порядка 600 представительств зарубежных компаний уже локализовали базы данных пользователей России.

Закон "О персональных данных" обязывает российские и зарубежные компании хранить личную информацию россиян исключительно на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России, если они осуществляют деятельность, направленную на территорию нашей страны.

