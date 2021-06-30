Роскомнадзор заявил, что Google не локализовал базы данных россиян

14:18
Фото: depositphotos/wolterke
В отношении компании Google составлен административный протокол за нарушение законодательства о локализации баз данных в России. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
"30 июня Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google LLC по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства РФ в области персональных данных"). Руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории РФ", – говорится в сообщении.
Также ожидается ответ от Facebook и Twitter, после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства.
При этом уточняется, что порядка 600 представительств зарубежных компаний уже локализовали базы данных пользователей России.
Ранее в Роскомнадзоре назвали штрафы в отношении Google и Facebook оптимальной на данный момент мерой воздействия. Специалисты отметили, что соотносят пользу и потенциальный вред от каждого сервиса. Если угрозы какой-либо социальной сети будут превышать от нее пользу, то будут приняты более радикальные меры, в том числе в виде замедления сервисов.
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