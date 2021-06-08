Суд отклонил жалобу "Одноклассников" на штраф за неудаление запрещенного контента

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Савеловский районный суд Москвы отклонил жалобу Mail.ru на штраф в размере 4 миллионов рублей за неудаление постов в соцсети "Одноклассники", содержащих призывы к участию в несанкционированной протестной акции 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Решение о штрафе 5 марта вынес мировой суд, признав компанию виновной по двум протоколам, составленным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ").

Кроме того, протоколы об административном правонарушении были составлены в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube.