В суд поступили протоколы на соцсети за призывы детей к участию в незаконных акциях

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В суд поступили административные протоколы в отношении ряда социальных сетей за призывы подростков к участию в несанкционированных акциях. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

"Составлены протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube", – говорится в сообщении.

Уточняется, что социальные сети не проследили за содержанием постов, в которых были призывы к участию в незаконных акциях, и допустили их публикацию.

Ранее Владимир Путин призвал министерство внутренних дел оперативно реагировать на вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции. Президент назвал "хорьковыми" интересы тех, кто хладнокровно использует детей в своих целях.

В феврале глава государства подписал закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в России.

Закон усиливает административную ответственность за неповиновение распоряжению полиции, ФСБ, органов государственной охраны, органов, которые проводят федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих.

Согласно закону, штраф за такое правонарушение составляет от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений – от 10 до 20 тысяч рублей.