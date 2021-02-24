Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах

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Владимир Путин подписал закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон усиливает административную ответственность за неповиновение законному распоряжению полиции, ФСБ, органов государственной охраны, органов, которые проводят федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих.

Согласно закону, штраф за такое правонарушение увеличивается для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений – от 10 до 20 тысяч рублей.

Альтернативой штрафу для граждан будет арест на 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

За перечисление денег и (или) иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия грозит административный штраф на физических лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что такая ответственность существует во многих странах, и ее несут те, кто проводит митинги, организует их.

Ранее режиссер Никита Михалков предложил лишать российского гражданства тех, кто призывает вводить санкции против России и ее жителей. По мнению деятеля культуры, такие изменения в законодательстве необходимы не для борьбы с инакомыслием и теми, кто протестует против коррупции, а для противостояния разрушению страны.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил возможность введения уголовной ответственности за призывы к введению зарубежных санкций в отношении граждан РФ. Он отметил, что требуются изменения в законодательстве.