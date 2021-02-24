Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Владимир Путин подписал закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон усиливает административную ответственность за неповиновение законному распоряжению полиции, ФСБ, органов государственной охраны, органов, которые проводят федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих.
Согласно закону, штраф за такое правонарушение увеличивается для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений – от 10 до 20 тысяч рублей.
Альтернативой штрафу для граждан будет арест на 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.
За перечисление денег и (или) иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия грозит административный штраф на физических лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что такая ответственность существует во многих странах, и ее несут те, кто проводит митинги, организует их.
Ранее режиссер Никита Михалков предложил лишать российского гражданства тех, кто призывает вводить санкции против России и ее жителей. По мнению деятеля культуры, такие изменения в законодательстве необходимы не для борьбы с инакомыслием и теми, кто протестует против коррупции, а для противостояния разрушению страны.
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил возможность введения уголовной ответственности за призывы к введению зарубежных санкций в отношении граждан РФ. Он отметил, что требуются изменения в законодательстве.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: