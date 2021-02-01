Володин допустил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям против россиян

Фото: kremlin.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил возможность введения уголовной ответственности за призывы к введению зарубежных санкций в отношении граждан РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Совершать такие действия непозволительно. Это должно найти отражение в нашем законодательстве", – заявил депутат.

Володин отметил, что соответствующие изменения могут быть включены в законопроект об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории РФ. Он был принят в 2018 году в первом чтении и готовится ко второму.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за попытки отчуждения территорий РФ. За подобные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

