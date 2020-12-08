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Общество

14:28

Путин подписал законы о наказании за попытки отчуждения территорий РФ

власть общество

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал законы о наказании за попытки отчуждения территорий РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За отчуждение части территории России или иные действия предусмотрена отдельная уголовная статья ("Нарушение территориальной целостности"). По ней нарушителю грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

За первичные публичные призывы к отчуждению территорий нарушителю грозит административная ответственность. С граждан могут взыскать от 30 до 60 тысяч рублей, с должностных лиц – от 60 до 100 тысяч, с юридических – от 200 до 300 тысяч рублей.

За публичные призывы в СМИ или интернете грозит штраф для граждан в размере от 70 до 100 тысяч рублей, должностных лиц – от 100 до 200 тысяч, а юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей. Для повторных случаев в течение года предусмотрена уголовная ответственность.

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