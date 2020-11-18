Госдума ввела наказание за попытки отчуждения территорий РФ

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Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законы, предусматривающие ответственность за призывы к отчуждению территорий РФ.

Законодательные акты закрепляют штрафы за первичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. С граждан могут взыскать от 30 до 60 тысяч рублей, с должностных лиц – от 60 до 100 тысяч, с юридических – от 200 до 300 тысяч рублей.

Если призывы распространялись в Сети, то граждане заплатят от 70 до 100 тысяч рублей, должностные лица – от 100 до 200 тысяч рублей, юридические лица – от 300 до 500 тысяч рублей.

Для повторных случаев предусмотрена уже не административная, а уголовная ответственность. За нарушение могут оштрафовать на сумму от 200 до 400 тысяч рублей. Предусмотрено и лишение свободы сроком до четырех лет.

Непосредственно за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, предусмотрена отдельная уголовная статья. По ней нарушителю грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду, 18 ноября, приняли пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ. В пакет проектов входит 5 инициатив с поправками в более 110 законодательных актов.

