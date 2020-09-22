В Крыму по подозрению в призывах к экстремизму задержали украинца и россиянина

Фото: УФСБ

В Крыму задержаны гражданин Украины, подозреваемый в призывах к экстремизму, и житель Евпатории, подозреваемый в публичном оправдании и пропаганде терроризма. В пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю уточнили, что у россиянина были найдены взрывчатые вещества, передает ТАСС.

"Сотрудники УФСБ задержали украинца после того, как он распространил на территории Крыма листовки с призывами к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Также был задержан россиянин 1992 года рождения, причастный к публичному оправданию и пропаганде терроризма и экстремизма", – уточнили правоохранители.

Кроме того, у последнего задержанного сотрудники спецслужб изъяли взрывчатые вещества и предметы, похожие на огнестрельное оружие. Также у него находились листовки экстремистского содержания.

В июле Госдума приняла закон о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории. По словам авторов инициатив, предлагаемые законопроекты позволят обеспечить развитие важных конституционных положений о защите территориальной целостности России.