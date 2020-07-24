СФ одобрил закон о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремистской деятельности

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Совет Федерации одобрил закон о приравнивании попытки отчуждения территории РФ к экстремистской деятельности. Решение было принято в ходе заседания верхней палаты парламента.

Согласно документу, любая попытка отчуждения территории российского государства будет трактоваться как экстремизм. Исключением является делимитация, демаркация и редемаркация государственной границы.

22 июля законопроект был принят в третьем, окончательном чтении в Госдуме РФ. Его подготовили депутат нижней палаты парламента Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Документ предполагает внесение поправок в КоАП, Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс с санкциями за призывы и действия по отчуждению территории.

Запрет на отчуждение территории РФ также прописан в обновленной Конституции РФ. 4 июля вступили в силу изменения в основной закон, за которые проголосовали 77,92% россиян.