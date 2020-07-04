Поправки в Конституцию РФ вступили в силу

10:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Поправки в основной закон России вступили в силу. Текст обновленной Конституции, которую поддержали россияне в ходе голосования, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. Жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать дистанционно.
В результате поправки в основной закон поддержали 77,92 процента россиян, против высказались 21,27 процента. Явка составила 67,97 процента.
В Конституции ужесточают требования к претендентам на должность лидера государства. Например, они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Кандидаты на другие ключевые государственные посты – министры, парламентарии и губернаторы – не должны иметь иностранного гражданства и вида на жительство.
Другая поправка касается закрепления в основном законе регулярной индексации пенсий, социальных пособий и иных соцвыплат. Кроме того, Конституцию дополнили нормой, чтобы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был не ниже прожиточного минимума. Также Госдуме доверили утверждение кандидатуры премьера и всего правительства. Принятое решение президент теперь не вправе отклонить.
После обсуждения в законопроект внесли около 400 поправок, половину из которых одобрили в Госдуме, а затем и в Совете Федерации. Конституционный суд РФ признал поправки соответствующими основному закону страны.
Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию
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