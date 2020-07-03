Утверждены итоги голосования по поправкам в Конституцию

11:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Центральная избирательна комиссия РФ утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС.
После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок в Конституцию проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия не получала жалоб на голосование, которые нуждались бы в рассмотрении.
"Жалоб, требующих рассмотрения на рабочей группе или заседания ЦИК, у нас нет ни одной", – заключила она.
Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. Проголосовать удаленно могли жители Москвы и Нижегородской области. Явка на электронное голосование составила 93%.
Итоговая явка в Москве – 55,93%. Проголосовали 2,8 миллиона человек.
Официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Александр Асафов уточнил, что нарушений мер санитарной безопасности зафиксировано не было. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут добавил, что иностранные эксперты отметили высокий уровень мер защиты москвичей от коронавирусной инфекции.
Памфилова сказала, что комиссия планирует изучить возможность организации дистанционного голосования при следующих выборах еще в некоторых регионах. По ее словам, было получено множество обращений на этот счет.
Более 4 млн москвичей проголосовало по поправкам в Конституцию
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