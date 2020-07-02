Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Итоговая явка на голосование по поправкам в Конституцию в Москве составила 55,93%. Об этом свидетельствуют данные после подсчета 100% сданных бюллетеней.

Как ранее заявил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов, в столице в процедуре приняло участие более 4 миллионов граждан.

В Москве проголосовать по поправкам в Конституцию можно было двумя способами: дистанционно по предварительной регистрации или непосредственно на участке. Согласно данным учета электронного голосования, возможностью воспользовались 93% от общего числа зарегистрированных на участие граждан.

Поправки в Конституцию, согласно данным на утро четверга, 2 июля, поддержали 77,92% проголосовавших. Против высказались 21,27% участников голосования. Общая явка составила 65%.

Общероссийское голосование проводилось в период с 25 июня по 1 июля. Для электронного волеизъявления был установлен иной дедлайн – 30 июня. Этот сервис был доступен только для жителей Москвы и Нижегородской области.

