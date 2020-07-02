Штаб: в голосовании по Конституции участвовало свыше 4 млн москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 4 миллионов москвичей приняло участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил журналистам официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

Он напомнил, что всероссийское голосование завершено, участки закрылись 1 июля в 20:00.

Поправки в Конституцию поддержали 77,92% проголосовавших, следует из данных ЦИК РФ по итогам обработки 100% протоколов. Против высказались 21,27% участников голосования. Общая явка составила 65%.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. Проголосовать удаленно могли жители Москвы и Нижегородской области.

Явка на электронное голосование составила 93%. Всего на него зарегистрировалось свыше 1,1 миллиона граждан.

Глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что комиссия планирует изучить возможность организации дистанционного голосования при следующих выборах еще в некоторых регионах. По ее словам, было получено множество обращений на этот счет.

Первый замруководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Вадим Ковалев заявил об отсутствии серьезных прецедентов после закрытия голосования. Он напомнил, что в городе были открыты 3 600 участков и за время их работы в штабе разобрали десятки ситуаций. Ковалев отметил, что это очень мало на такое количество участков.

Сотрудники МВД России не допустили правонарушений, способных повлиять на итоги голосования, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она добавила, что после закрытия участков для голосования полицейские обеспечили безопасную транспортировку бюллетеней в территориальные комиссии.

