Нарушений хранения бюллетеней на голосовании по поправкам в Конституцию не было – ЦИК

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Нарушений хранения бюллетеней в ночное время на голосовании по поправкам в Конституцию РФ не было, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Она уточнила, что ни одного инцидента, связанного с их хранением ночью, не было.

Ранее на территории России завершилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Из-за географической протяженности страны, расположенной в 11 часовых поясах, в общей сложности голосование длилось более суток. Оно началось на Дальнем Востоке, а закончились в Калининграде. Теперь комиссии подводят итоги голосования.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня.