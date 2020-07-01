Процесс общероссийского голосования контролируют более 526 тыс наблюдателей

11:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 526 тысяч наблюдателей контролируют процесс общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову.
Она рассказала, что за процессом голосования следят наблюдатели, представители общественных организаций, члены партий, а также сами голосующие. Памфилова отметила, что каждый из них работает "на общее дело – обеспечение прав голосующих".
Представитель ЦИК также отметила за дни голосования не было обнаружено серьезных нарушений. По ее словам, за все время к ним поступило минимальное количество обращений по нарушениям.
"Идем с минимальным количеством обращений по каким-то конкретным нарушениям, жестко следим за этим", – добавила Памфилова.
Ранее сообщалось, что явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Москве на 10:30 1 июля составила 42,36%. Памфилова отмечала, что высокая явка свидетельствует о том, что гражданам удобно посещать участки в течение нескольких дней.
Она отметила, что голосующим было предоставлено право не только выбрать удобную для себя дату для голосования, но и выбрать его формат. Памфилова уточнила, что участники голосования могли ранее отдать свой голос дистанционно, сейчас они могут это сделать на дому или на своем участке.
Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, в свою очередь, заявил, что на всех столичных участках обеспечено видеонаблюдение. Оно осуществлялось с первого дня голосования – 25 июня, за его процессом наблюдал Оперативный штаб. 1 июля это сделать могут все желающие до окончания голосования по ссылке.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Проведение голосования в столице обеспечивают 45 тысяч человек. Завершится оно в среду в 20:00. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
Как проходит голосование по поправкам в Конституцию – в онлайн-трансляции Москвы 24
Москвичи идут на участки для голосования по поправкам в Конституцию
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