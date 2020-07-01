Голосование по поправкам в Конституцию: где и как сделать выбор

1 июля в России проходит общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Этот день объявлен в стране выходным. Участки для голосования открылись в 8:00. Отдать свой голос можно до 20:00 по местному времени. Как проходит голосование – в материале Москвы 24.

Последний день голосования

Владимир Путин подписал указ, согласно которому общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит 1 июля. При этом отдать свой голос можно было в течение недели, начиная с 25 июня. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова объяснила, что такой подход позволил россиянам участвовать в процессе в удобное для них время. Кроме того, это помогло избежать массового скопления на участках в период пандемии коронавируса.

Голосование проходит с соблюдением всех мер безопасности, среди которых и соблюдение принципа максимальной бесконтактности. На каждом участке при входе измеряют температуру. При этом люди, у которых она будет повышена, все равно смогут проголосовать, но в отдельном помещении.

Гражданам при необходимости выдают маску, перчатки и одноразовую ручку. Наблюдатели, журналисты и члены комиссий также обязаны находиться в масках и перчатках. Кроме того, последних заранее протестировали на коронавирус.

Также на входе в помещение лежат специальные антибактериальные коврики, которые дезинфицируют подошву обуви.

Перед голосованием работники комиссии могут попросить граждан ненадолго снять маску для проверки личности, однако отдавать паспорт в чужие руки не нужно. Человек должен показать документ в развернутом виде, самостоятельно перелистав страницы. На голосование людям рекомендуется отводить не более 15 минут. Вопрос, на который должны ответить голосующие, звучит так: "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?" Варианты ответа: "Да" или "Нет".

Привычных шторок у кабинок нет: перегородки есть с трех сторон, а сами кабинки поставили входом к стене. Кроме того, кабинки поставили на безопасном расстоянии, а ящики перед вскрытием продезинфицировали. Количество голосующих не превышает 8–12 человек в час. Также на участках запрещено пить и есть.

Где проголосовать

На своем участке

В Москве работает более 3,6 тысячи участков для голосования. Открыты они будут до 20:00. Места для голосования организованы не только в школах, но и на придомовых территориях, а также во дворах учебных заведений. Узнать адрес своего участка можно на сайте ЦИК РФ, с помощью интерактивной карты, в личном кабинете на портале "Госуслуги", а также позвонив по телефону 8 (800) 200-00-20.

Не выходя из дома

Если не получается прийти на участок, то можно проголосовать дома. Для этого нужно успеть до 17:00 уведомить об этом участковую комиссию. Оформить заявление можно по телефону +7 (499) 755-55-52.

К тем, кто выбрал такой способ голосования, придут сотрудники участковой комиссии, но внутрь квартиры они не зайдут. Члены участковой комиссии должны продезинфицировать дверную ручку и звонок, поставить ящик для голосования у двери. Кроме того, повесить на дверь пакет с бюллетенем, а также заявлением о надомном голосовании, ручкой, перчатками и маской. После этого они позвонят в квартиру и отойдут на два метра.

Голосующему не нужно выходить из квартиры. Достаточно с порога показать паспорт в развернутом виде и забрать пакет, чтобы заполнить его в домашней обстановке. Затем останется отдать обратно заявление и положить заполненный бюллетень в переносной ящик.



По месту нахождения

Фото: Агентство «Москва»/Софья Сандурская

Проголосовать можно на любом участке столицы. Но для этого до 14:00 21 июня нужно было написать заявление о голосовании по месту нахождения, указав удобный адрес участка.

Прозрачность голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России зарегистрировали около 500 тысяч наблюдателей за голосованием. Кроме того, был организован мониторинг готовности комиссии и помещений для проведения голосования.

Порядка 21,5 тысячи наблюдателей от НКО и общественных организаций работают в Москве. На всех участках в круглосуточном режиме работают камеры видеонаблюдения. Данные поступают в видеоцентр Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием в Москве.

Все время в Общественном штабе работают журналисты независимых изданий, наблюдатели и представители штаба, которые следят за ходом голосования. Как отмечают наблюдатели и эксперты, голосование по поправкам в Конституцию в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости.

Суть поправок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин предложил в рамках изменений в Конституцию ужесточить требования к претендентам на должность лидера государства. Например, они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. А кандидаты на другие ключевые государственные посты – министры, парламентарии и губернаторы – не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство.

Другая инициатива касалась закрепления в Конституции регулярной индексации пенсий, социальных пособий и иных соцвыплат. Кроме того, основной закон предложили дополнить нормой, чтобы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был не ниже прожиточного минимума.Также Путин предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера и всего правительства. Принятое решение президент будет не вправе отклонить.

После обсуждения в законопроект внесли около 400 поправок, половину из которых приняли в Госдуме, а затем и в Совете Федерации. Президент подписал закон в марте. Конституционный суд РФ признал поправки соответствующими основному закону страны.

Согласно опросу ВЦИОМ, по мнению россиян, значимыми поправками стали обеспечение государством доступности и качества медобслуживания, признание детей важнейшим приоритетом и обеспечение им соцподдержки, а также положения о защите исторической правды, о суверенитете и территориальной целостности РФ.

Поправку депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предложила снять ограничения для бывшего или нынешнего президента на участие в выборах 2024 года, поддержал 61% респондентов.

Подробную информацию обо всех поправках можно узнать на сайте конституция2020.рф

Онлайн-голосование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гражданам предлагалось совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно. Проголосовать онлайн на портале 2020og.ru можно было до 30 июня. Онлайн-голосование было доступно только для тех, кто до 14:00 21 июня зарегистрировался на сайте mos.ru или gosuslugi.ru и заранее подал заявление об участии в электронном голосовании.

Голосование по поправкам в Конституцию в дистанционном формате реализовано только в Москве и Нижегородской области. В итоге для онлайн-голосования было подано около миллиона заявлений от москвичей и почти 140 тысяч заявлений от жителей Нижегородской области.

Как рассказал официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием в Москве Александр Асафов, в минувшие выходные сервисом для электронного голосования воспользовалось порядка 200 тысяч человек.

