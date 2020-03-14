Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ, сообщает ТАСС.

Теперь закон будет отправлен в Конституционный суд РФ. Его рассмотрят на предмет соответствия фундаментальным положениям основного закона. В случае положительного заключения Конституционного суда его отправят на всеобщее голосование.

Ранее Совет Федерации России утвердил решения регионов России о поддержке поправок в Конституцию. Проект об изменении в основном законе поддержали все 85 региональных законодательных собраний. После этого постановление отправили на рассмотрение президенту и парламентам на местах.

Инициативу о необходимости поправок в Конституцию РФ Путин впервые внес 15 января во время послания Федеральному собранию. Впоследствии Путин неоднократно отмечал важность изменений в основном законе. Так, во время выступления на заседании Госдумы Путин отметил, что главной целью поправок является создание условий "для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу".

Проект закона о поправке, внесенный главой государства, предусматривает расширение полномочий парламента, закрепление социальных гарантий, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями, а также определение статуса русского языка как языка государствообразующего народа.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что оно состоится вне зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Ранее в Госдуме одобрили инициативу введения уголовной ответственности за нарушения во время процедуры проведения голосования.