Матвиенко: голосование по поправке в Конституцию состоится несмотря на коронавирус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель Совета Федерации России Валентина Мативенко отметила, что голосование по поправкам в Конституцию должно состояться вне зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, сообщает ТАСС.

Кроме того, она отметила, что с 1 апреля в России могут усилить меры по борьбе с коронавирусом. Кроме того, эпидемиологическая обстановка в стране, по словам Матвиенко, не должна повлиять на выполнение государством своих социальных обязательств.

Кроме того, председатель Совфеда подчеркнула, что в настоящий момент доходная часть бюджета не нуждается в корректировке в связи с влиянием коронавируса на экономику. Матвиенко отметила, что Россия хорошо подготовлена к различным тенденциям в мировой экономике, включая снижение цен на нефть.

Также Матвиенко сообщила, что все предприятия по производству медицинских масок в России переведены на семидневную рабочую неделю. Кроме того, они теперь должны работать в три смены. Председатель Совфеда также призвала запретить массовую скупку медицинских масок в аптеках, а также закрыть сайты, которые продают их по завышенным ценам.

Ранее Совет Федерации утвердил постановление о результатах рассмотрения законодательными собраниями регионов закона о поправке к Конституции РФ. Голосование по изменениям в основном законе состоится 22 апреля.

Кроме того, 14 марта в России обнаружили еще два случая заражения коронавирусом. В настоящий момент всего зафиксировали 47 случаев заболевания, 24 из них – в Москве. Также 14 марта Сергей Собянин усилил меры по борьбе с распространением COVID-19 в столице.

О необходимости выполнения социальных обязательств несмотря на тенденции в мировой экономике ранее заявил и министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что при необходимости борьба с коронавирусом будет обеспечиваться средствами из резервного фонда правительства.