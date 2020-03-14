Матвиенко: голосование по поправке в Конституцию состоится несмотря на коронавирус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель Совета Федерации России Валентина Мативенко отметила, что голосование по поправкам в Конституцию должно состояться вне зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, сообщает ТАСС.
Кроме того, она отметила, что с 1 апреля в России могут усилить меры по борьбе с коронавирусом. Кроме того, эпидемиологическая обстановка в стране, по словам Матвиенко, не должна повлиять на выполнение государством своих социальных обязательств.
Кроме того, председатель Совфеда подчеркнула, что в настоящий момент доходная часть бюджета не нуждается в корректировке в связи с влиянием коронавируса на экономику. Матвиенко отметила, что Россия хорошо подготовлена к различным тенденциям в мировой экономике, включая снижение цен на нефть.
Также Матвиенко сообщила, что все предприятия по производству медицинских масок в России переведены на семидневную рабочую неделю. Кроме того, они теперь должны работать в три смены. Председатель Совфеда также призвала запретить массовую скупку медицинских масок в аптеках, а также закрыть сайты, которые продают их по завышенным ценам.
Ранее Совет Федерации утвердил постановление о результатах рассмотрения законодательными собраниями регионов закона о поправке к Конституции РФ. Голосование по изменениям в основном законе состоится 22 апреля.
Кроме того, 14 марта в России обнаружили еще два случая заражения коронавирусом. В настоящий момент всего зафиксировали 47 случаев заболевания, 24 из них – в Москве. Также 14 марта Сергей Собянин усилил меры по борьбе с распространением COVID-19 в столице.
О необходимости выполнения социальных обязательств несмотря на тенденции в мировой экономике ранее заявил и министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что при необходимости борьба с коронавирусом будет обеспечиваться средствами из резервного фонда правительства.
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